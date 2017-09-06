禽流感隱匿不報 農委會擬開罰

2017-09-06

〔記者吳欣恬／台北報導〕禽流感疫情蔓延北部、入侵雙北市，9月初於雙北市的屠宰場發現兩例確診H5亞型高病原性禽流感案例，疑似已是末期，才在屠宰場被獸醫發現，遭質疑養雞場未主動通報而涉及隱匿，農委會將研議開罰。

嚴防入冬疫情大爆發

防檢局統計，今年6月入夏高病原禽流感仍有17場案例場，7月也還有10場，8月降為2場，但9月又顯示疫情升溫。農委會副主委黃金城指出，禽流感高峰期在冬天，尤其10月起進入候鳥季，如不加強防疫，甚或有人隱匿疫情，入冬疫情恐會再爆發。

希望業者縮短出雞時間

黃金城指出，今年入夏時已和養雞業者溝通，希望縮短出雞時間，因為案例場9成以上都是在抓雞期間感染，因此要求業者從慣性的一個月作業時間，縮短為一週，以減少人車進出不同養雞場的交叉感染機率。

當時多數業者對此要求回以「實務上有困難」，但黃金城認為這不能再當做理由，將要求業者強化落實。

最近新北市及台北市的屠宰場都攔截到禽流感案例，這兩例屠體已經有紅腳症狀，代表已是感染末期，且回溯來源雞場時，一場剩5隻、一場剩2800隻，都快出清。黃金城表示，這狀況確實不排除是業者未主動通報疫情，才在屠宰場被獸醫師攔截，將請防檢局研議是否開罰。

未通報 最高可罰100萬

依「動物傳染病防治條例」，動物所有人或管理人及運輸業者未依規定通報動物傳染病或不明原因死亡之疫情，可處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

但防檢局副局長施泰華坦言，實務上恐難以證明養雞場是故意未通報，或症狀不明顯才未發現，且如在屠宰場被攔截到疫情，雞隻撲殺和銷毀將不補償，認為雞農心存僥倖的機會不大。

養雞協會也表示，應該不是業者不通報，而是抓雞出場時，連開立健康證明的獸醫也不一定會發現雞隻有異狀。