27歲小鮮肉愛掃廁所 開清潔公司月入60萬

2017-09-03

〔記者黃文瑜／台南報導〕「我超愛掃廁所！」因對清潔感興趣，27歲的莊育民3年前以3千元創業開清潔公司，投入年齡層偏高的清潔行列，現員工有100多人，個人月收達60萬，他更成了台南最年輕的清潔公會理監事。他表示員工多為「小鮮肉」，公司成功的秘訣就在於好體力。

談起與整理家務，莊育民說，小時候爸媽工作忙，哥哥外向常往外跑，因此他小一時，爸爸就要他拿抹布擦地板整理全家，想不到竟打掃出興趣。

莊育民大學讀休閒管理，一開始半工半讀到酒店做少爺，女友則做酒促，薪水雖高但工作辛苦。他想到自己喜歡掃廁所，就到清潔公司和中年婦人一起工作，學習技能。

莊育民表示，清潔市場是塊大餅，但10年前全台南原有100多間清潔公司，到現在剩下不到50間，萎縮的原因是「清潔人員老化，找不到人」。他看準商機，以3千元創業。

「大學生很多人想打工，但一般來說薪資偏低，想高薪就入八大行業，不是休學就是延畢。」莊育民以過來人的經驗，祭出1小時200元的時薪，找來年輕大學生打工，並發展出一套清潔SOP，改變清潔公司的「師徒制」，仔細調教打掃「撇步」，市場反應不錯。甚至有客戶要求打工的學生上午來打掃，下午還能來當家教。

莊育民說，清潔不是勞力的工作，是「文化事業」，因為生活水平越高的地方，就越重視環境，雖然不能像英雄拯救世界，但是「清潔」能帶來改變。值得一提的是，他與社會局合作，讓員工在實習階段，到低收入戶家中幫忙整理，「因為社會回饋不是有錢的時候才做」。