學者︰鼓勵生育 延後人口老化

2017-09-03

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣人口五年後將開始減少，台灣人口學會前理事長、中山大學社會學系教授兼學務長楊靜利表示，目前台灣總生育率是一．二，至少要達到二．一才能「打平」，人口替換率則只有○．六、亦即「一個換○．六個」，一代就少掉四十％。釜底抽薪之計仍是要大力鼓勵生育，另一解決方法則是靠勞動移民，他們年輕又有生育力，應以政策鼓勵成為新住民，便能不只一個人來，還會多「帶」人來。

楊靜利說明，台灣人口有三個重要指標：總生育率、替換水準及替換率。總生育率即一個女人一生中所生下的孩子總數，去年台灣總生育率為一．一七；人口替換水準則是指「一個換一個的安全值」，因為只有女人才會生；如果人口替換率要「打平」，女人除了幫自己生一個孩子外，還要幫男人生一個小孩，要平安長大到可生育的年齡。

楊靜利舉外國例子表示，美國、加拿大、澳洲及紐西蘭是典型移民國家，雖有老化問題，但用移民來調節，不會像台灣這麼嚴重；北歐國家不鼓勵移民，但透過很多社會福利政策鼓勵生育，且和南歐一樣，社會對於「婚外生育」的接受度高，北歐有五十％的生育是沒有婚姻狀態，南歐則維持總生育率一．三的「婚外生育」，兩者都止跌回升。韓國、日本、新加坡及台灣「四小龍」的生育率則都超級低。

楊靜利分析，台灣年輕人不排斥婚姻，薪水少是不敢生小孩的原因之一；另外，家庭內的性別不平等，女人工作回家之後，還要做家事、帶小孩，使得女人不婚或晚婚比率提高，這也是近年來生育率下降的原因。