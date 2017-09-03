國發會︰2033年 台灣人口跌破2300萬人

2017-09-03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部昨公布最新統計，至今年七月底為止，我國戶籍登記人口為約二三五五萬人，較去年同期增加四萬○五三人。由於整體社會趨向晚婚、少生或不生，國發會推估，總人口數至二○二一年將來到二三六五萬人，隔年開始反轉、逐年下滑，二○三三年跌破二三○○萬人；二○四七年、卅年後，台灣將只剩下二○五五萬人。

二○二二年人口開始反轉 逐年下滑

台灣人口老化程度嚴重，六十五歲以上老年人口逐年上升，自二○○七年的十．二一％升至去年的十三．二％，增加二．九九個百分點。內政部預估，二○二一年老年人口將占十六．八％，二○四一年將升至卅．四％，將有高達六八○萬老年人口，為目前兩倍之多。

在十五至六十四歲的「工作年齡人口」方面，今年七月有一七二四萬三一二人，扶養比為卅六．五七％；內政部推估，十年後，工作年齡人口為一五六七萬人，廿年後只剩近一千四百萬人，扶養比飆升至六十一．○％。

至於零至十四歲的幼年人口方面，因出生率下降而逐年減少，現階段有三一一萬五○一四人，占十三．二二％，較去年十三．三五％低，十年來降幅達四．二一％，顯示少子化情況嚴重。

此外，由於男性死亡率較女性高，以及男性平均餘命較女性短，加上中國及外配移入人口以女性為主，目前台灣女性人口一一八三萬人，占五十．二五％，高於男性的一一七一萬餘人，小贏十萬多人。據估計，二○三三年，女性人口將比男性人口多五十萬人。

內政部戶政司表示，未來台灣總人口只會逐年遞減，由於少子化因素，台灣工作年齡人口也呈現減少趨勢，這對國家發展產生影響，加上人口逐漸老化，扶養比逐年上升，對中壯年人口而言壓力較高。

戶政司提及，衛福部已成立少子化辦公室因應危機，內政部正持續辦理未婚單身聯誼活動，鼓勵年輕人結婚生子，各縣市政府另有提供托育、社福政策獎勵生育，前瞻計畫也編列預算，以改善幼托體系與友善育兒環境。