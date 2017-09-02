公分、公升分不清 國小師被解聘

2017-09-02

〔記者吳政峰／台北報導〕花蓮賴姓國小老師被家長投訴教學不力，校方調查發現他上課內容與方式錯誤百出，經輔導仍未改善而予解聘。賴師認為這是教學自主權，向台北高等行政法院提告，請求撤銷解聘處分，結果法官勘驗上課光碟，發現賴師上課把「蕩」寫成「盪」、「公分」講成「公升」，教師評審委員會調查紀錄的缺失多達26項，判他敗訴。

判決指出，賴師是導師，負責教國語與數學，但班上學生成績均不理想，不少家長向學校反映，校方請其他老師與外聘專家前往觀課，評語是賴師教數學比國語還慘，時間、長度、體積概念錯誤，曾被小朋友糾正錯誤，且賴師還會摔粉筆。學校緊急安排輔導2個月，仍未見效，只好解聘。

請求撤銷解聘 法院判敗訴

法官觀看數學課錄影，賴師確實把「立方公分」說成「立方公升」，又說「100萬立方公分等於100萬立方毫升」；上國語課要寫「蕩」字寫不出來，學生告訴他是「湯加草字頭」，他卻寫成「盪」。另有名學生趴在桌上哭泣，賴師未積極安撫，學生最後把自己關在裡面號啕大哭。

調查紀錄顯示，賴師還曾放學後把學生留在教室，卻未盡督導之責，學生便大剌剌在校內喝啤酒。其他缺失還有未妥善安排教學時程、未妥善規劃作業、沒有確實批改作業與考卷等。法官認為已符教師法「教學不力或不能勝任工作有具體事實」的解聘要件，判賴師敗訴。全案可上訴。