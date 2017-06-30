新竹新豐淪「最毒海岸線」

2017-06-30

太空包破損 毒物沖大海

〔記者廖雪茹、楊綿傑、鄭鴻達／綜合報導〕新竹縣竹北市、新豐鄉交界的一處美麗沙灘，遭濫倒至少三萬立方公尺廢棄物，被以約一千兩百袋含有害廢棄物的太空包堆砌起來，綿延四百公尺長，部分裸露的太空包破損，含鉛、鎘等重金屬的有害物質被沖入大海，立委林淑芬和環保團體昨召開記者會，批評是「最毒海岸線」！

移除工程屢流標 經費被收回

新竹縣政府環保局表示，縣府已提出移除計畫，去年元月獲環保署核定補助七九一萬餘元進行整治工程，但可能經費太少，六次上網公告都沒有廠商投標，經費被收回中央，將持續再向中央爭取經費移除處理。概估光是清走有害廢棄物，暫置他處，並做海岸邊坡穩定工程，至少要二、三千萬元；若要處理有害廢棄物，則上看二、三億元。

前新豐鄉鳳坑村長姜政焜表示，海岸線的廢棄物含有重金屬，經長年日曬雨淋與海水侵蝕，嚴重破壞美麗沙灘與海洋生態，影響漁業發展，村民要求政府年底前清走，不要再拖延。

縣府環保局研判，位在新豐垃圾掩埋場西側海岸的廢棄物，約廿年前遭濫倒，要找到源頭幾乎不可能，只能儘量爭取經費處理，做好海岸防護。

根據環保署開挖調查，廢棄物堆放範圍長約四百公尺、寬度約廿公尺，高出海平面六、七公尺，深度在地表下一到六公尺之間，推估數量約三萬立方公尺；廢棄物以煉鋼爐渣為底層，太空包污泥堆置在海岸外圍，再傾倒生活垃圾等多種廢棄物。

其中太空包共約一千兩百立方公尺，經樣品毒性溶出試驗結果（ＴＣＬＰ）顯示，鉛、鎘兩種重金屬濃度超過有害事業廢棄物認定標準，但並未驗出戴奧辛，研判可能來自煉鋼的電弧爐爐渣。

據醫學研究，鉛會影響神經系統，造成腦部、腎臟損壞，影響孩童發育及智商；鎘則會傷腎、肺，導致痛痛病，為已知的致癌物。

環保署副署長詹順貴表示，將分四個步驟處理︰首先以一個月時間釐清責任；然後在三個月內完成包括污染範圍、成分、量體在內的緊急應變調查；若找不到肇因者，將與經濟部、新竹縣政府共同清理海岸；最後也會檢討電弧爐爐渣及集塵灰的處理費。