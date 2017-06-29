台大醫院喊話「歡迎過來」 中國附醫批長庚決策者貪婪

2017-06-29

〔記者林惠琴、蔡淑媛、黃建豪／綜合報導〕國內急診量能居首位的林口長庚醫院，驚傳急診不堪虧損而進行內部調整，結果引發急診醫師大規模離職，台大醫院急診醫學部主任、台灣急診醫學會理事長方震中直言，醫療不是只為了賺錢，而是對病人的責任感，且目前急診醫師非常搶手，他大聲向出走長庚的急診醫師喊話：「歡迎他們過來（台大醫院）！」

無法認同以利益為考量

方震中指出，全台醫院急診部門都是賠錢，健保給付不及醫院付出的人力與醫療成本，加上一例一休值班費又提高，虧損更嚴重，像是台大醫院急診也賠很慘。但急診主要為了突發狀況而設，因應類似八仙塵爆一樣的意外，主要是基於對病人的責任感，完全無法認同以利益為考量的經營醫院方式。

方震中強調，急診醫師碰到醫療糾紛、醫療暴力的比例也往往高於其他科別，因此若是主管不能予以肯定、得不到支持，就很難再有繼續下去的動力。

中國附醫急診部主任、台灣急診管理學會理事長陳維恭直指，長庚醫院決策者「貪婪」，賺得不夠、還要賺更多，已失去創辦人王永慶先生尊重醫師的創院精神，且以粗暴、薄情寡義的精神對付醫師，令人無法接受，更擔心讓其他醫院起而仿效，造成急診全面崩盤。

中國附醫全國急診量能第二、僅次於林口長庚，但每月虧損一千多萬，陳維恭指出，長庚高層貪婪導致急診醫師大量離職，把擁有豐富經驗的好醫師奉送給其他醫院，中國附醫已第一時間聘請到長庚急診前主任邱德發等六名急診醫師。

台灣急診醫學會也發出聲明，急診是搶救生命的第一線，全國醫學中心急診更是守護緊急醫療體系最後防線，醫院經營者不應純然以財務營收來否定急診的功能與急診醫師的貢獻。

柯P：分級轉診制度失敗

曾是台大醫院醫師的台北市長柯文哲表示，最大問題在於整個台灣的分級轉診制度失敗，以台大醫院的急診室來說，隨時都有一五○人等著住院，長庚事件只是冰山一角剛爆發出來。

因長庚醫院已和台北世大運執委會簽約，得在八月世大運期間，出動六百人次醫師與六百人次護理師，柯文哲說，咬緊牙關請醫界挪人還是可以幫忙，相信以長庚這樣的大醫院，撐十二天世大運沒問題。