8年國考21次 玻璃娃娃圓夢

2017-06-28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕從小就是媽媽用眼淚帶大的「玻璃娃娃」楊美玲，高中就以考公職為唯一志願，大學畢業後，八年多來參加過廿一次國考，今年終於考上身心障礙特考，放榜後多次喜極而泣，因為她終於為媽媽圓夢。

在雲林虎尾公所社會課服務、卅二歲的楊美玲，身高只有一百廿五公分，坐在辦公桌前熟練地為民服務，跟一般人無異，但只要一站起來，那比辦公桌高不了許多的身形，常讓前來洽公的民眾嚇一跳。

求職被打槍 身障進用也輪不到

楊美玲九十七年從嘉南科技大學醫管系畢業，找工作一直被「打槍」，連身心障礙進用都輪不到她，母親相當擔憂她的未來，經常以淚洗面，她總說自己是媽媽用眼淚撫養長大，為了不讓母親難過，她更認真準備，從九十八年起每天都在圖書館讀書超過十個小時。八年多來參加過廿一次國考，今年終於考上身心障礙特考社會行政三等榜首。

排行老二的楊美玲，家中有四個姊妹，經濟並不寬裕，父親是司機，在菜市場賣剉冰的母親從不放棄她，省吃儉用就是要讓女兒們不愁吃穿。她從高中就打定主意當公務人員，大學時甚至偷偷省下生活費參加國考補習班，經常鞭策自己寧願辛苦一陣子，也不願辛苦一輩子，尤其捨不得媽媽擔心。

考取身障特考 不讓媽媽擔心

為了報答父母，不讓媽媽眼淚白流，楊美玲從不放棄自己，四年前雖考上地方基層特考，但為改善家中經濟狀況，盼讓媽媽早點退休，因此繼續拚身障特考，努力終於達成目標，七月將分發到台中市，在公所負責低收入戶業務的她，就以同理心經常告訴受助者只要不放棄就能有轉機。

別人坐著都比她站著高，但楊美玲樂觀開朗從不被挫折打敗，是公所的開心果，在公所服務四年來深受同事喜愛，尤其是社會課長王春敏把她當家人，讓她最為感動，也希望有機會再請調回虎尾服務。