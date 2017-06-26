2年了…八仙塵爆第二波團訟 337人求償80億

2017-06-26

〔記者林惠琴、賴筱桐／綜合報導〕八仙塵爆明天屆滿兩週年，消基會表示，除了先前代替九十八名受害者，向玩色創意公司負責人呂忠吉與八仙樂園負責人求償二十六億多元，今年再接受法扶會轉來的案件，預定今日（廿六日）提起第二波民事團體訴訟，共三三七名受害者、粗估求償約八十億元。合計兩波受害者達四三五人、求償金額破百億。

消基會董事長游開雄表示，去年六月向呂忠吉與八仙樂園負責人求償的二十六億多元，包含死者的喪葬費、扶養費及家屬的精神慰撫金，傷者的醫藥費、勞動能力喪失等，目前法院審理中。

八仙塵爆協助民眾團訟的單位有兩個，消基會依據「消費者保護法」提起民事訴訟，法扶會依據「法律扶助法」提起刑事附帶民事訴訟。游開雄解釋，由於後者刑事僅起訴呂忠吉，考量民事訴訟效期只有兩年，今年三月法扶會將相關案件轉給消基會一併處理。消基會預計廿六日提第二波團訟，只是預估這些官司打下來，恐需好幾年。

八仙塵爆發生後， 健保署依照「全民健康保險法」，代位行使損害賠償請求權，但依規定，求償金額限健保給付日起一個月內醫療費用，造成健保給付七．六五億元，只能求償四．三六億元，且求償對象限投保的保險業者，因此健保署提起民事訴訟，將求償對象擴及肇事相關者。不過，法官已裁定停止健保署民事訴訟程序，待消基會求償完畢再進行。

健保署專委陳振輝則強調， 已有立委提案將公共安全事故求償對象擴大為肇事相關者，最快下個會期完成三讀，也會一併修正將代位求償金額從健保給付日起一個月醫療費用，擴大為三個月。

八仙塵爆善款共募集十七億元，新北市社會局長張錦麗指出，善款分四波發放，第一階段以生活照顧和急性醫療為主，第二階段依「五度十級」評估傷情，已使用十二億餘元。七月中委員會將開會討論，決定第三階段發放原則及金額。

衛生局長林奇宏表示，事發三個月後的醫療費用由新北市政府以善款支應，一年半後領有重大傷病卡患者可獲得醫療費用減免，情況特殊個案將另外給予協助。市立聯合醫院一年前成立燒燙傷復健中心，固定就醫者有八十七人。