乳房重建術 讓病友運動不「走山」

2017-06-23

記者林彥彤／台北報導

40多歲的王小姐，幾年前確診罹患乳癌後，她勇敢接受手術治療切除右邊乳房，不料外觀改變讓她一度缺乏自信，甚至影響從事戶外活動。

剛開始她以穿戴式矽膠義乳方式維持外觀，但騎自行車時，常發生義乳歪斜「走山」和流汗造成濕疹等不適，在家人與朋友的鼓勵下，她接受自體組織皮瓣移植乳房重建手術，才找回自信。

國泰綜合醫院整形外科主任蒲啟明表示，台灣乳癌的患者不在少數，其中部分患者需要接受全部或部分乳房切除手術，因外觀明顯改變，常造成患者心理壓力或自卑而不敢從事戶外活動。

除了穿戴式矽膠義乳外，現在也有「自體組織皮瓣移植」及「義乳植入」兩種乳房重建手術；自體組織皮瓣移植是使用自己腹部或背部組織；義乳植入是用鹽水袋或果凍矽膠植入，可視每個人的身材體型不同、胸廓大小等，量身訂做適合的乳房。

蒲啟明說，一般而言，如果是罹患乳癌第2期及更早期別的患者只要沒有局部轉移，在乳房切除時，可同步進行重建手術；若是乳癌第3期以後患者，為避免復發，可在切除後2至5年間做乳房二次重建，只要配合整合性照護重建計劃與步驟，乳癌患者要恢復正常的外觀與生活並非難事。

蒲啟明強調，許多研究發現，如果乳癌病友在切除手術後做重建，對心理健康、生活品質都有明顯提升，不過每個患者狀況不同，因此建議有需求的患者必須要與醫師討論，評估治療以及身體狀況後再進行。