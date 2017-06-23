郵資8月調漲 明信片漲1倍變5元／印刷品漲2.5元 平信、掛號貴3元

2017-06-23

〔記者楊媛婷／台北報導〕廿六年沒漲價的中華郵政國內郵資，將自八月一日調漲，平信郵資從五元漲為八元，郵票也從最低二．五元漲為五元，掛號則擬由廿五元調整為廿八元，整體平均漲幅約五至六成。隨著郵資調漲，二．五元與三．五元郵票八月起將不再發行。

中華郵政去年虧30億 郵務佔4億

中華郵政去年虧損卅億，光郵務就虧損四億，三年前即打算調整郵資，但交通部希望中華郵政提出評估報告，報告指出，由於網路與通訊軟體普及，線上賀卡已取代實體卡片，高達八成的一般郵件為廣告信件，交通部拍板決定調漲，未來寄送明信片從二．五元調為五元；印刷品從三．五元調為六元；平信從五元調為八元；掛號信函從廿五元調為廿八元。

2.5元、3.5元郵票停止發行 將掀收藏潮

郵局員工透露，民眾寄送明信片或印刷品時，常面臨無法找五毛錢的困擾，最後只能自掏腰包以一元找零，隨著五毛面額的郵票停止發行，預估將掀起收藏熱潮。

中華郵政表示，二．五元、三．五元郵票仍可使用，只是未來不再發行印製，八月也會銷售新郵票，面額包含五元、八元等。

國際郵資與包裹暫時不調漲

交通部表示，今年底國際郵資與包裹並無調漲計畫，但未來傾向以洲際為區分，調整國際郵資，隨著國內平信郵資調漲為八元，但寄到中國的平信為九元，產生國內外郵資僅差一元的不合理情況，可能會列入第二波調整方案。

「早就該漲了，更希望調漲的收入能回饋到辛苦的郵差上。」陳姓婦人坦言，對郵資調漲無感，但認為應將調漲的郵資轉為提升郵差的薪資福利。本身是集郵迷的何姓青年表示，因未來再也無五毛郵票，希望能有紀念版可供收藏。