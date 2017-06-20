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顧不了一例一休 西螺農會24H搶收一期稻

2017-06-20

〔記者廖淑玲、陳冠備／綜合報導〕連日豪雨，雲林一期稻作嚴重倒伏、發芽，彰化縣稻作產區泡水成災。昨天雨勢稍歇，雲、彰出現搶割潮。為幫農民搶收一期稻作，西螺農會埤源及九隆稻穀乾燥中心即日起廿四小時不打烊，農民讚聲連連，但傳出可能違反一例一休規定，直批勞基法僵化。西螺農會總幹事廖錦富強調，依勞基法相關規定輪值、排休，在符合規定下照顧農民。

搶收稻作的彰化顏姓農民說，天氣轉晴，要趕快通知割稻機來收割，因為時間越久，倒伏會持續擴散，穗上出芽狀況也會更嚴重。割稻機陳姓業者指出，倒伏稻收割後，僅剩六成可用。雲林農民也忙著搶收，各地農會稻穀乾燥中心運穀車一班接一班絡繹不絕。

發芽、倒伏太多 稻穀乾燥中心排三班制

廖錦富指出，梅雨造成青米（未熟）粒偏高、濕度也高，預估本週進入收割高峰期，西螺農會埤源及九隆稻穀乾燥中心即日起三班制、廿四小時為農民服務，廿九．九度以下濕穀價格每百公斤九百七十元，比去年同期九百五十元還高。廖錦富說，稻穀在田間發芽、倒伏，損失難以估計。該會每年一期稻作平均收購超過一萬八千公噸稻穀，面對雨災不斷，若不開放廿四小時收購，農民勢必恐慌，兩年前就有農民曾因雨後搶收稻穀又僱不到割稻機，竟然尋短。若稻穀發芽情況太嚴重農會無法收購，已協調民間碾米廠代為堆放，再向農政單位申請災損補助。

彰化陸和碾米廠業者也表示，泡水後稻穀有青黃不接與濕穀現象，會盡量幫忙收購。

搶收還要擔心一例一休？ 農民批不懂變通

農民蔡清良原擔心沒有割稻機，獲悉西螺農會日夜都會收稻穀，專程到農會致謝。稻農陳財守說，他種了一．二公頃的水稻全發芽，欲哭無淚。報名參加台灣稻米達人冠軍賽的農民羅田則因稻穀發芽，準備棄賽。

廖姓農民得知一例一休的規定，相當不滿地表示，農民搶收稻穀還要擔心一例一休？政府難道不懂變通嗎？廖錦富估算農會人員日夜輪班，每天約需增加六名人力，每人工資二千元，預計收購天數約廿天至一個月，視稻穀收購狀況而定。

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  • 西螺農會總幹事廖錦富檢視進場的稻穀濕度太高，但為照顧農民都收。（記者廖淑玲攝）

    西螺農會總幹事廖錦富檢視進場的稻穀濕度太高，但為照顧農民都收。（記者廖淑玲攝）

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