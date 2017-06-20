經部︰查無不法 亞泥展限過關

2017-06-20

礦業水泥業明年中政策環評 水泥出口量降至15%

〔記者黃佩君、楊雅民／台北報導〕環團質疑亞泥展限廿年，卻以不到四個月時間完成審查，行政院長林全日前要求經濟部一週內檢視該案行政程序，經濟部昨表示查無不法，意味著亞泥展限確定過關。但經濟部次長楊偉甫強調，預計明年六月提出礦業及水泥業政策環評，經濟部希望將水泥出口量由目前的兩成五左右，降到十五％。

環團質疑合法性 要求撤銷

地球公民基金會發起的撤銷亞泥展限連署已超過廿一萬人，相關環團及立委高潞．以用等人，昨天上午前往行政院大門口，高喊「亞泥展限違法，政院出來面對」，質疑亞泥展限的合法性，並指礦業申請礦業權和展延，依法須取得原住民族部落同意。環團同時預告，若調查結果亞泥展限是合法的，廿五日將號召原住民北上抗議。

25日號召原民北上抗議

經濟部下午舉辦記者會回應。楊偉甫表示，經由政風處審閱，亞泥展限過程未違反相關法令，也重申礦業法修法後，所有未曾辦過環評的案子都要進行補辦程序，亞泥也已公開表達配合。

礦務局長朱明昭補充，環保署希望一公頃以上礦場就須納入補辦環評，預估兩公頃以上有七十家、一公頃以上不到兩公頃有五十多家，總數約一百卅家。未來將規定若未補辦環評，就需重新核定用地，若中途停工逾一年，礦業權將予廢止。

礦場停工逾一年 將廢礦業權

楊偉甫說，礦業法已列為下會期立院優先法案，草案正在礦務局討論中，經濟部六月底就會提出，並展開跨部會協商。

台灣去年水泥外銷量24趴

對外界呼籲應減少台灣水泥開採及外銷量，楊偉甫表示，目前經濟部目標是希望外銷量能減到十五％，以廢棄物再生等循環經濟方式來補足減少的量，「天然石材能少挖儘量少挖」。台灣去年、今年水泥外銷量分別為二十四％及二十六％。

嘉泥董座嘆水泥業妖魔化

對於亞泥礦權展延風波，嘉泥董事長張剛綸昨天表示，一個國家不能沒有基礎工業，要建設基礎工業，就不能沒有水泥。水泥是一個國家的戰略性資源，「但現在被說得像妖魔鬼怪」。台灣若沒有水泥、全部仰賴進口，是全民要買單的事情，成本肯定會增加許多。