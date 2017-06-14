韓國瑜免試進用218人 柯P裁示先處理

2017-06-14

〔記者郭安家、黃建豪／台北報導〕台北市議員梁文傑昨於議會市政總質詢指出，台北農產運銷公司員工編制維持六百人左右，原本新進人員需經甄選，但前總經理韓國瑜四年多任期「免試」進用二一八人，梁質疑部分人員還是韓選國民黨黨主席時的幕僚；對此，台北市長柯文哲裁示「一定要先處理」。

議員質疑韓進用選黨主席時的幕僚

台北市議員之前就陸續踢爆，韓國瑜任內違法聘用董監事三親等、聘請前台北市長郝龍斌親信等人；北市市場處長許玄謀坦言，北農公司前總經理張清良時代，還會登報徵選人員，接著進行筆試、口試，當時還請台大農經系老師協助辦理；他不清楚韓國瑜任內如何辦理人事進用。

梁文傑指，韓國瑜進用者全部不用考試，包括親朋好友拜託的、或韓選黨主席時幕僚，結果有員工於選舉期間請假幫韓開車；韓不僅拉拔北農公司前董事王丕火任經理，也將副理位階的市場主任路全利「跳級」升為主秘，還有一位雲林縣前議員任北農公司經理，盼吳音寧任總經理前搞清楚內部複雜人脈關係。

柯文哲在議會答詢時表示，昨早交代北農內定董事長、副市長陳景峻，未來要修北農公司章程，進用問題「一定要先處理」。至於前天議員揭發的北農國貿部經理王丕火造成的逃漏稅問題，柯則指示「辦到底」。

韓國瑜：補缺過程合乎公司規定

韓國瑜表示，北農用人管道包括公開徵試、各方推薦，北農用人額度不能超過六百名員工、人事支出不能超過公司總支出的廿八％，他任內從沒違規，補缺過程都合乎公司規定。