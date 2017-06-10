打造讀書共和國 郭重興獲金鼎特別貢獻獎

2017-06-10

〔記者楊明怡／台北報導〕第四十一屆金鼎獎得獎名單昨公布，包括雜誌、圖書及數位出版類三大類組，共有廿九件作品脫穎而出。經三大類組評審團共同評選的特別貢獻獎，則由懷抱「一個編輯就是一家出版社的靈魂」理念、成立「讀書共和國出版集團」的郭重興獲得。

「編輯是出版社靈魂」 讀書共和國掃6獎項

郭重興一九八六年投入出版事業，是城邦出版集團的元老，二○○二年打造「讀書共和國出版集團」，則是國內頗具規模的人文社科藝術類綜合出版品牌之一。目前旗下有卅九個出版品牌，包括綜合型大型出版社木馬、野人；以管理和財經為主要出版方向的大牌；以歷史社會議題為主的八旗、左岸、衛城、廣場；深耕兒童閱讀領域的小熊、字畝、步步等，每年出版新書超過七百種。

身為「讀書共和國出版集團」的創辦人暨社長，郭重興說他一直深信「出版的核心人物是編輯」，每個編輯擅長、關注、喜好的領域五花八門，如果出版社讓編輯自由發揮，就會形成出版品百花齊放的榮景。

今年金鼎獎共計廿九件作品得獎，「讀書共和國」拿了六個，是獲獎最多的出版集團，包括文學圖書獎《我媽媽的寄生蟲》；非文學圖書獎《我的十堂大體解剖課》、《土地正義》；兒童及少年圖書獎《有誰聽到座頭鯨在唱歌》；新雜誌獎《青春共和國》。其中何翰蓁、李翠卿合著的《我的十堂大體解剖課》，是台灣第一本描述人體實地解剖的書籍；徐世榮著、張雅綿整理的《土地正義：從土地改革到土地徵收，一段被掩蓋、一再上演的歷史》，則是第一本從各方面剖析台灣土地政策的書籍。郭重興說，這樣的成績，與他以編輯為主、讓他們自由發揮的策略和作法「一定有關」！

逾千件作品報名 小說類表現亮眼

文化部表示，本屆金鼎獎計一一七八件作品報名，小說表現最亮眼，文學圖書獎得獎作品包括連明偉《青蚨子》，以台灣鄉土文學系譜觀察，既有傳承，亦有突破；李金蓮《浮水錄》透過小女孩之眼呈現六十年代台灣家庭突遭困境的故事；《雨》是來自馬來西亞的華裔作家黃錦樹最新短篇小說集；媽媽是寄生蟲學家的林蔚昀則以從小熟悉的寄生蟲為喻，寫下廿五個家族和個人生命故事的散文集《我媽媽的寄生蟲》。

金鼎獎頒獎典禮，將於八月十五日下午兩點於台北中山堂舉辦。