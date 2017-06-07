慢腸炎如廁大不便 方便卡盼行行好

2017-06-07

記者林彥彤／台北報導

「發炎性腸道疾病」（又稱慢腸炎），好發於10到40歲青壯年族群。患者會一天腹瀉多次，外出如廁大不便。台灣發炎性腸道疾病學會首推「方便卡」（Can’t Wait Card）給病友，盼業者、公家單位和民眾能主動適時提供廁所使用。

20多歲的妙齡女子「小櫻」（化名），平常外出除了帶化妝包外，還必須得帶成人紙尿褲與換洗衣物，因為「慢腸炎」造成她短時間內需跑廁所3到4次，病程嚴重時甚至會血便。

台灣發炎性腸道疾病學會理事長、台大醫院內科部主治醫師翁昭旼指出，慢腸炎是一種自體免疫性疾病，因腸道免疫系統過度反應與錯誤識別，總計全台約有8,000位「慢腸炎」病友，其中嚴重到持有重大傷病卡的人數從1998年139人上升到2013年3,621人，15年就增加了26倍。

高雄市立大同醫院副院長吳登強表示，過去認為「慢腸炎」與基因有關，但近年卻發現發生人數增加，經濟發展程度愈高的地方，狀況愈明顯，因此醫界懷疑與高脂肪飲食、高壓工作環境等有關。

吳登強說，「慢腸炎」的輕度症狀為頻繁拉肚子，例如一餐的時間可能就需要上3到4次廁所，外出相當不便。

學會推出的方便卡，只要是台灣發炎性腸道疾病病友會會員就可申請，有需要時可出示以減少公廁排隊等待時間；病友服務信箱為service@ibdpg.tw。

吳登強提醒，初期症狀與腸躁症、腸胃炎類似，民眾勿大意，如果腹瀉加劇、發燒或血便時就要到醫院接受進一步檢查及治療，以防日後病情惡化到腸子潰爛、腸穿孔或癌病變等。