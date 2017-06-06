桃源勘災 林全重申前瞻計畫必要性

2017-06-06

〔記者蘇福男、楊淳卉、鍾麗華、黃佩君、吳柏軒／綜合報導〕高雄桃源山區連日降下約一千五百毫米雨量，勤和部落台二十線九十二Ｋ前天有十戶民宅受損，其中八戶坍塌，另二戶地基掏空，行政院長林全昨前往勘災。林全指出，前瞻基礎建設水環境計畫，就是要對抗氣候變遷造成劇烈環境影響的因應規劃，前瞻計畫採滾動式檢討，每兩年編列一次預算，期盼民眾一起支持。

總統蔡英文昨天在總統府邀十六名民進黨立委便當會，會中也特別關注治水議題。總統府發言人黃重諺轉述，蔡總統提及，近日豪雨成災，足以見證前瞻基礎建設的水環境建設的重要性。希望盡快通過該案，以系統性方法，因應劇烈氣候變遷。至於各縣市提出的競爭型計畫，本來就會在後續相關預算編列當中，依據優先順序來做系統性安排，不會涉及前瞻基礎性建設的變更。

就桃源山區災情，公路總局簡報指出，預計六月十五日先搶修通車，未來復建計畫需二億元，預計明年四月底完成。林全表示，桃源山區此次致災主因，為荖濃溪水流不穩定，過去雖有施作護岸工程，但該地凸起在河道中間，若河道水流繼續改變，後面的房屋會有危險，道路興建時，須避免與河流爭地造成的不確定性。

銘傳大學建築系教授王价巨在臉書直言，行政院對這次水災的因應，是導入前瞻計畫的「水環境」建設執行，希望改善降低淹水面積，增設堤防、海堤、下水道與河川排治，但面對暴雨天氣管理，更要從國土規劃、集水區管理、區域計畫、都市計畫等多面向著手，若一切丟給工程，只怕花大錢卻打不到問題。