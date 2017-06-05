醫糾醫師須舉證 學者憂增加醫療成本

2017-06-05

〔記者林彥彤、項程鎮／台北報導〕前高等法院庭長陳貽男提出的醫療疏失指控，最高法院判決應由醫師負因果關係舉證責任，發回更審。由於實務上罕見，引發關注。林口長庚醫院胸腔及心臟血管外科主治醫師、政大法律系兼任教授林萍章認為，此判決恐引發寒蟬效應，導致預防性醫療和醫療耗費增加。

最高法院判決認為，依民事訴訟法規定，民事糾紛原則上應由被害人或家屬負舉證責任。但遇重大醫療瑕疵時，因醫病雙方的醫療專業不對等，應依法改由醫師負舉證責任。

林萍章指出，台大法律系曾統計過，一旦舉證人轉換成被告人，被告人敗訴機率從原先十五％增到四十二％，這是因法律已假設被告人有疏失，若無法順利舉證證明自己沒錯，就表示有錯。

避免醫糾 恐須按家屬要求檢查

林萍章說，大部分醫療糾紛都是由原告自行舉證，舉證人轉換的部分僅約十％。轉換原因通常是所有過程都是被告者完全掌控的範圍，比如糾紛發生在手術房內，原告不在場，或是被告者有明顯醫療疏失。此案發生地點在開放場所急診室內，因此判斷較像是被告有醫療疏失，如未執行做電腦斷層，這部分就要看法官是如何判定。

林萍章認為，關於電腦斷層檢查的時機依據，《輕度及嚴重頭部外傷治療準則》明確規定什麼時候須強制做檢查。此判決恐導致未來無論患者狀況是否嚴重，只要家屬要求，醫生就給予預防性醫療，以免引發可能的醫糾，恐導致醫療成本增加。

醫界推醫糾刑責除罪化 不了了之

醫療糾紛的刑事責任，長期受到醫界關注，不少醫師抱怨行醫救人卻動輒得咎，醫界一度推動修法希望將醫師的刑事過失責任除罪化。不過，法務部研究發現，醫師因醫療糾紛被病人和家屬提告的人很多，但判刑的很少，最後各方協調後，決定擱置修法方案。

一名資深法官指出，不少媒體報導認為，醫療糾紛的發生，七至八成與溝通有關，如何增進醫病間溝通，是減少醫療糾紛的重要課題。

擬擴大試辦醫糾調解、初步鑑定

法務部和衛福部去年已決定在台中、彰化、台南、高雄等地，合作試辦為期一年的「偵查中醫糾案件之調解及初步鑑定制度」計畫。希望在進入耗時五至九個月的一般醫療鑑定前，能最快在兩週內先做出初步鑑定，讓民眾參考是否採取法律行動。

衛福部指出，台中曾先試辦上述調解及初步鑑定制度，約五成調解成功，因此擴大試辦。若成效不錯，將推廣到全國。