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違吸電子菸 最重罰1萬

2017-06-01

高中生電子菸吸食率從2014年2.1%增加到2016年4.8%。衛福部國健署著手修改菸害防制法，將把電子菸吸食行為部分納管，違法在公共場所吸食者將開罰2000至1萬元，還將提高不當販售罰金，針對違法販售電子菸給18歲以下青少年要罰1萬至5萬元；違法輸入、製造者開罰金額也將提高到5萬至25萬元。

推廣拒菸，國健署和董氏基金會昨到成功高中舉辦拒菸舞活動，代言藝人張鈞甯還帶領學生舞動並分享勸人戒菸經驗，諸如請吸菸朋友嚼口香糖、要求朋友唱歌或是尖叫等方式要對方熄菸等。（記者林彥彤）

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  • 推廣拒菸，國健署和董氏基金會昨到成功高中舉辦拒菸舞活動，代言藝人張鈞甯還帶領學生舞動。（記者林彥彤）

    推廣拒菸，國健署和董氏基金會昨到成功高中舉辦拒菸舞活動，代言藝人張鈞甯還帶領學生舞動。（記者林彥彤）

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