4G開通滿3年 用戶將破2千萬

2017-05-30

〔記者陳炳宏／台北報導〕台灣4G行動寬頻開台昨屆滿三週年，迄今4G全國用戶已累計近一千九百五十萬戶，行政院國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）官員更預估，2G將於六月底正式停用，用戶可望轉用4G，4G用戶今年應可正式突破二千萬戶。

全國行動上網平均速率，由4G開台前的下載平均速率4.44Mbps、上傳1.13Mbps，到去年十一月4G平均下載、上傳速率已達49.96與19.39Mbps，估計提升超過十一倍；但是，許多民眾因為辦公室與家中同樣是訊號不佳，即使是4G吃到飽資費方案，也僅有3G訊號可用，甚至業者善意提供4G門號、免費Wi-Fi熱點自動接換功能，仍屢遭網友大批不實用。

根據中華、遠傳、台灣大哥大電信業者截至今年三月統計資料顯示，三家4G吃到飽用戶數（門號數），分別是五三八萬、二九三萬、與二八三萬，約佔各業者4G用戶比例七十六％、六十三％、六十％，吃到飽用戶雖多，但資費也一再調降，從當初月租九百五十元，到現在降到七百元以下，平均吃到飽用戶每個月數據使用量，則一再攀升。

中華、遠傳、台灣大分別達到十二ＧＢ、廿二．六五ＧＢ、廿四ＧＢ，其中中華單一用戶每個月最高下載量，更有高達一萬二千三百八十九ＧＢ，其他兩家則分別是八千五百ＧＢ與四千三百多ＧＢ，因此除電信業者大喊吃不消外，一度傳出五月底七百元以下4G不降速吃到飽方案，將退出市場。

目前包括遠傳、台灣大均推出五九九元4G吃到飽單門號方案，不過限網路門市申辦，除台灣大五月卅一日退場外，中華電信則提供學生、銀髮族與攜碼客戶六九九元吃到飽方案，不過須綁約卅個月，亞太電信則有四四九元吃到飽方案，不過也限網路門市申辦，皆預計六月底截止，台灣之星也提供實體門市最低五九九元。