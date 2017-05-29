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台鐵商品熱銷…列車員懷錶 鐵路節重出江湖

2017-05-29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕過去台鐵列車行車人員所使用的機械懷錶將重出江湖，繼一○二年限量推出後，今年為慶祝六月九日鐵路節，台鐵將再推一百卅只懷錶，每只售價四萬九千九百九十九元；除以前會附贈的提袋、收納盒、保證卡，這次還會再送一個與法藍瓷合作、價值五千八百八十元的瓷盤。台鐵局表示，這次再整理出一百卅只，想珍藏民眾不要錯過機會。

Hello Kitty便當盒 去年營收273萬

台鐵附屬事業所創營收連年成長，除鐵路便當外，周邊商品營收也一年比一年好，台鐵局表示，去年周邊商品創造超過三千三百萬元營收，較前年成長卅三％。

去年賣最好的是Hello Kitty便當盒，創造逾兩百七十三萬元營收，其次是每年暢銷商品迴力車，有超過兩百六十萬元營收；其餘像是與三麗鷗合推的台鐵Hello Kitty絨毛娃娃，去年也賣出百萬元營收。

台鐵局說，今年鐵路周邊商品營收預計可較去年再成長卅％，主因將再推限量懷錶，估計可有近六百五十萬元營收；鐵路節還會推限量五百組的鐵路相關精緻模型，另有與三文堂合作的鋼筆、鐵路周邊小型應景商品等。

台灣高鐵許多周邊商品也頗受旅客喜愛，高鐵公司表示，去年賣最好的是700T列車為樣板訂做高鐵Ｑ版造型迴力車四輛組，以有車燈圖案的車頭為首，加掛兩節車廂與一節車頭，車頭往前推即可帶動整組列車前進，既擬真又可愛；其他如紙膠帶、列車筆袋、Ｑ版印章組等也是熱銷商品。

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  • 去年賣最好的鐵路商品就是Hello Kitty便當盒，創造超過273萬元營收。（台鐵局提供）

    去年賣最好的鐵路商品就是Hello Kitty便當盒，創造超過273萬元營收。（台鐵局提供）

  • 台鐵今年鐵路節將再推瑞士OMEGA古董級懷錶（圖：台鐵局提供）

    台鐵今年鐵路節將再推瑞士OMEGA古董級懷錶（圖：台鐵局提供）

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