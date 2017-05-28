「人工智慧太完美」棋王3連敗 沒對手 AlphaGo退「弈」

2017-05-28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕世界棋王、中國圍棋職業九段好手柯潔昨天第3度與Google人工智慧系統AlphaGo對戰，柯潔執白子力拚首勝，人機大戰3個多小時，柯潔在第209手棄子認輸，人類最後未能逆轉奇蹟。AlphaGo之父哈薩比斯在賽後宣布，這次中國烏鎮圍棋峰會是AlphaGo最後一場對弈比賽。

柯潔哽咽 比賽很痛苦

柯潔賽後哽咽說，「跟AlphaGo下棋，它太完美我很痛苦，完全感受不到任何獲勝的希望，下了40幾手就有點想放棄，覺得下得很不舒服。」

雙方昨天上午10點30分進行第3場對弈，同樣有3小時思考時間。賽前柯潔曾說不想下出安樂死的棋，要攻殺戰。

上半場，中國「棋聖」聶衛平講評時指出，柯潔不想讓白棋「安樂死」，可以戰鬥了，讓觀眾一度以為人類可以扳回一城，沒想到柯潔仍受牽制。下午2點9分，柯潔在僅剩32分鐘的思考時間棄子投降，這時AlphaGo還剩下近1小時52分的時間，雙方差距極大。

柯潔賽後不斷嘆氣，一度哽咽自責。他表示，原本以為這次可以下得比前2場更好，沒想到在布局階段就走出自己也無法原諒的「惡手」，導致局面越走越難，因為完全找不到AlphaGo任何缺陷，很難繼續堅持下去。

柯潔坦承，「我擔心的每一步棋它都會下，還下出我想不到的棋，我仔細慢慢思索，發現原來又是一步好棋。我只能猜出AlphaGo一半的棋，另一半我猜不到，就是差距，我和它差距實在太大。」

「紅面棋王」周俊勳表示，圍棋中因執黑子先下，因此要倒貼白棋目數，以中國規則來說，要倒貼7目半。根據AlphaGo過去與人類對弈經驗，黑子倒貼7目半勝率只有47％、白子為53％。柯潔選擇執白子，是希望與AlphaGo拉近距離，為人類拿下首勝。

周俊勳分析，昨天AlphaGo的布局以全局性思考為主，很多棋都超乎人類想像，柯潔從一開始就被AlphaGo牽著走，不時抓頭甚至出現懊惱神情，可以感受到柯潔的情緒起伏非常大，也很緊張。