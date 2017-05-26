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梅雨進補 南部可望解除一階限水
2017-05-26
〔記者楊綿傑／台北報導〕鋒面影響台灣，全台由北到南都陸續有雨勢各水庫都有進帳，水位也有明顯回升。水利署昨表示，梅雨狀況符合預期中樂觀，下月五日的會議，不排除進一步調整北部及南部的水情燈號，意味南部地區有可能解除一階限水。
根據水利署資料指出，梅雨鋒面以本月廿四日為統計標準，為石門水庫帶來廿八毫米降雨、蘭潭仁義潭大約五毫米、曾文與烏山頭大約卅毫米、南化則近四十毫米，不過近日未配合降雨實施人工增雨作業。水利署副署長王藝峰解釋，正常情況下，氣象局若有發布豪雨特報，就不會進行人工增雨，豪雨本身就有可能成災，避免再因人工增雨造成災情惡化。
雖然這波降雨讓南部水庫有所進帳，但目前全台水庫蓄水率仍呈現北多南少，中部以北主要水庫蓄水率都在八成以上，包括翡翠水庫八成一，寶山第二水庫九成九、永和山九成五、明德九成二，新山更達百分之百，石門則回升到七成二。至於中部以南蓄水率儘管仍在五成以下，但南化水庫已回升到四成九，仁義潭升至三成六，曾文及烏山頭也有大約四成多。
對於水情燈號是否可能調整，王藝峰說，近來梅雨降雨狀況都滿符合預期，下月五日將會再討論水情，對於北部水情燈號由水情稍緊綠燈轉為水情正常藍燈、南部地區解除一階限水，是處於比較樂觀的狀態。
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