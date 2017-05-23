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高鐵暑假大學生返鄉5折優惠 明開訂

2017-05-23

暑假即將來臨，不少大學生都要放假返鄉，台灣高鐵昨表示，將於6月20日至6月26日規劃「大學生暑假返鄉5折優惠列車」，每日提供南下、北上各一班指定車次，總計增加14班次的各站停靠列車，適用大學生標準車廂對號座5折優惠，5月24日凌晨0時起開放購票。

台灣高鐵表示，為加強服務大學生族群旅客，台灣高鐵在高鐵T Express手機購票系統新增「大學生優惠」購票功能，大學生可直接使用T Express一次完成訂位、付款、取票，也可選擇先在「T Express」訂位，再到便利超商付款、取票。（記者蕭玗欣）

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