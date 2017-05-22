最神秘「角島鯨」 花蓮外海現蹤

2017-05-22

賞鯨業者全程記錄 日學者留言︰應該是

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮外海廿日疑似出現被譽為世界最神秘動物之一的「角島鯨」，寫下台灣海上鯨豚種類的新紀錄。賞鯨業者全程記錄下角島鯨在海上的活動過程並上傳臉書，日籍鯨豚研究學者今井康孝留言表示：「這應該是目前全球非常稀少的角島鯨！」

全球僅在馬達加斯加拍過影像

二○○三年才被命名的角島鯨，外觀特徵與長鬚鯨極為相似，全世界的骸骨樣本數只有十組。賞鯨業者表示，台灣有將近十次角島鯨擱淺紀錄，國立自然科學博物館存有標本，提供作為二○○三年發表角島鯨為新物種的證據之一。近十二年來，有漁船及賞鯨船數次在花蓮與石梯海域疑似目擊到角島鯨，但因特徵比對困難加上影像紀錄不全，均無法確認。

至目前為止，僅在二○一五年有民眾在馬達加斯加外海拍攝到角島鯨活動影像。花蓮多羅滿賞鯨業者呂世明則是廿日在花蓮海域拍攝到疑似角島鯨躍身擊浪的清楚近照。他說，該尾鯨魚左下顎黑色色塊、胸鰭白色邊緣，加上背鰭形狀等特徵，與科博館姚秋如（前鯨豚協會的理事長）及角島鯨的日本命名者山田格，過去所公布的角島鯨照片比後，應該就是角島鯨。

黑潮海洋文教基金會解說員何姿樂說，角島鯨成年體長約十米，依影像所記錄下的魚體比例估計，廿日出現的角島鯨應該還未成年。

中華鯨豚協會理事余欣怡表示，角島鯨主要分布於印度洋與太平洋，希望能透過此次影像紀錄，蒐羅到更多的生物觀測，並吸引相關領域學者，到台灣海域尋角島鯨的基礎生態，建立多樣性資料庫。

多羅滿賞鯨業者在臉書PO出所拍攝到的鬚鯨影像，吸引不少民眾分享，研究鯨豚的日籍學者今井康孝則留言指應該就是角島鯨，目前僅在馬達加斯加發現過活體紀錄。