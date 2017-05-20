教部同意停聘夏林清 輔大心理系：遺憾

2017-05-20

去年喧騰一時的輔大心理系性侵案，因心理系處理程序失當，造成受害女學生二度傷害，時任輔大社科院長夏林清不僅遭拔院長職，後更因其高調抗辯，被判定有違學術倫理，遭停聘一年。輔大心理系日前發聲明表示遺憾，無法認同懲處，公開力挺夏，並將協助夏尋求申訴或提起訴訟。

輔大心理系主任邱倚璿表示，聲明稿是系上老師共識，夏林清本人則未能聯繫上。教育部人事處長陳焜元表示，輔大對夏林清處以「停聘一年」，教育部5月12日發出「核准」公文，停聘一年的期間仍應給予半薪，一年之後是否復聘，由輔大校方或夏林清教授決定。輔大回應，停聘公文已於5月中寄發，「行政程序就是到此為止」，尊重夏林清尋求行政救濟。 （記者葉冠妤、林曉雲）