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大白鷺脖子 驚見乾蘆葦刺穿

2017-05-20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕攝影愛好者Chen Chia-Ching日前在嘉義縣東石鄉一處廢棄大池塘，拍到一隻脖子被長條異物貫穿、嘴裡叼著魚的大白鷺，情狀罕見驚人，照片貼上臉書後，網友回應：「好痛！」「應該被射箭吧？」嘉義縣野鳥學會常務監事陳建樺昨說，異物是乾枯蘆葦，可能是大白鷺覓食或與其他鳥類爭食時，意外遭蘆葦枝刺穿，幸好看起來還能行動，「這就是大自然的殘酷」。

嘉縣府農業處綠化保育科長石蕙菱說，大白鷺應無立即危險，建議民眾若看到野生動物受傷，可通報綠保科，該科會派員協同專業人員捕捉回來進行治療，待復原後野放。

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  • （Chen Chia-Ching提供）

    （Chen Chia-Ching提供）

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