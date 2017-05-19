蝦子不新鮮 女過敏性休克

2017-05-19

以前就吃蝦過敏 醫師籲有病史民眾注意

〔記者花孟璟／花蓮報導〕有過敏體質者吃帶殼海鮮會引起過敏，多數症狀是皮膚搔癢、起疹子，花蓮一名卅九歲女子日前到海產店吃晚餐，吃到蝦子五分鐘後，立即產生嚴重的全身過敏反應，一度導致過敏性休克！

衛福部花蓮醫院急診醫師徐卿晃說，急診約有一成的病患是飲食導致的過敏症狀，初期症狀包括鼻塞、流鼻水、臉潮紅、皮膚癢疹，少部分病患則進展成嚴重的全身過敏反應，且即使經治療症狀緩解後，發作三天內都要小心，避免再接觸過敏原，以免症狀加劇。

這名女性日前到海產店用晚餐，吃到不新鮮的蝦子，幾分鐘內就引發流鼻水，以及眼皮、嘴唇、舌頭都腫脹，喉嚨及氣管更因腫脹導致呼吸困難，被送到衛福部花蓮醫院急救。

急診醫師徐卿晃說，病人當時每分鐘呼吸超過卅下、瀕臨呼吸衰竭，呼吸道也出現水腫導致喘鳴聲及氣喘，心跳高達一三六下，血壓偏低出現休克，身體皮膚也起大片的皮膚癢疹，屬於嚴重的過敏性休克，且病人過去就有吃蝦子過敏的病史，呼籲對蝦過敏的民眾要特別注意。

消費者如何判斷蝦子是否新鮮？花蓮區漁會表示，新鮮的蝦即使煮熟仍然保持彎曲、有彈性的蝦身，蝦頭和蝦身緊密相連；主婦在菜市場買蝦時如果發現蝦「摸起來滑滑的」、「會黏手」，就代表蝦已變質。