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健康充電站─淋巴癌醫學講座
2017-05-18
社團法人台灣髓緣之友協會5月21日上午8時40分至11時30分，在台大校友會館4樓（台北市濟南路1段2之1號4樓）舉辦「淋巴癌病友會」。
長庚醫院血液腫瘤科醫師郭明宗和台大血液腫瘤科醫師柯博升將主講。
此活動需事先報名，報名電話為（02）2564-3927髓緣之友協會張小姐，上班時間：週一至週五上午9時至下午5時。
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