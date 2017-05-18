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健保給付「C肝新藥」 9成患者治療效果好

2017-05-18

記者林惠琴／台北報導

C肝口服新藥今年1月24日起納入健保給付，台北榮總昨發表臨床最新發現，健保給付首日以來收治100位C肝患者，經過4週口服新藥治療後，其中91位已完全測不到任何病毒，7位殘餘微量病毒，僅1位初期黃疸過高、1位未達「4週病毒量下降100倍」的給付標準而無法繼續治療。

4週後 完全測不到任何病毒

台北榮總內科部主任侯明志表示，國內C肝患者約30萬至60萬人，但高達一半不知道自己罹病，正常肝臟感染C肝病毒後，約75%至80%會出現慢性肝炎，其中20%至30%會發生肝硬化，當中每年又有2%至7%會演變成肝癌或末期肝病變。

侯明志指出，常有C肝患者在接受干擾素等治療時，出現不適症狀而無法持續接受治療、成效有限，C肝口服新藥問世，副作用少，但價格昂貴，多數民眾無法負擔，所幸今年1月24日起正式納入健保給付。

台北榮總內科部胃腸肝膽科主任黃怡翔說明，C肝口服新藥納入健保首日以來，該院收治100位C肝患者接受療程，年齡介於40至87歲，男女比43：57，肝臟纖維化程度第3級有49人，進入第4級、肝硬化則有51人，通常病毒量80萬IU/ml以上就算高，但其一半以上約350萬IU/ml，最嚴重者更達1億1千萬IU/ml。

黃怡翔解釋，這些患者經過C肝口服新藥療程4週後，除了初期有1位黃疸過高未能繼續治療、1位未達4週病毒量下降100倍，其餘91位已完全測不到任何病毒，7位殘餘微量病毒15至82IU/ml，且治療第二週有95%肝功能指數落在正常範圍，第四週更擴大至98%，成效可見一斑。

黃怡翔補充，C肝口服新藥分為3個月與6個月療程，會視患者個人用藥與病況選擇較合適的方案，該院收治的100位患者中，有75位接受3個月療程已結束，目前病毒完全清除率達100%。

65歲張女士為健保給付首日第一位核准使用口服新藥的C肝患者。20年前她因為感冒就醫發現感染C肝，之後接受干擾素治療，週週打針，忍受噁心、嘔吐與大量掉髮的副作用仍然失敗。

原本接受口服新藥治療前，病毒量達3530萬IU/ml，但經3個月療程後，現在體內已完全無病毒殘留；張女士昨天說，真的很感謝政府的德政。

不過，黃怡翔提醒，健保給付C肝口服新藥，病人肝纖維化程度需達第3級以上，且禁止用於中度至重度肝功能不全的患者，並非人人可用，同時若有其他慢性病用藥，接受療程前也需要由藥師調整，以確保用藥安全。

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  • 肝纖維化程度第3級以上是健保給付C肝口服新藥的條件之一，可經由掃描確認；圖為情境照。（記者林惠琴攝）

    肝纖維化程度第3級以上是健保給付C肝口服新藥的條件之一，可經由掃描確認；圖為情境照。（記者林惠琴攝）

  • 張女士（左2）經C肝口服新藥治療，體內已無病毒殘留，十分感謝醫療團隊與政府政策。 （記者林惠琴攝）

    張女士（左2）經C肝口服新藥治療，體內已無病毒殘留，十分感謝醫療團隊與政府政策。 （記者林惠琴攝）

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