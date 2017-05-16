職業工會會員健保費 延至明年調漲

2017-05-16

衛福部原本規劃今年7月起，無一定雇主或自營作業而以職業工會會員身分投保健保的第二類被保險人，月投保金額最低門檻調整為2萬4000元，每月每人健保費要多付33元，農、漁民、水利會會員等第三類被保險人月投保金額也一併調整，每月每人要多付17元，估計影響逾500萬人；但日前健保會建議暫緩，確定將延至明年元旦起實施。

針對新制，衛福部官員表示，原本預定4月公告、7月上路，但職業工會通常會預收3~6個月健保費，近期接獲反映，相關時程仍過於匆促，作業會來不及，加上官方也希望與外界充分溝通，因此決定延至明年元旦再生效。（記者林惠琴）