北市72%補習班 違法經營幼兒園
〔記者吳柏軒、張議晨／台北報導〕昨天是全國兒童安全日，靖娟兒童安全文教基金會公布調查，抽查六都共一七三家補習班中，竟有高達六十六家違法經營幼兒園，質疑補習業者不受限又罰不怕，政府管控失靈，也讓幼兒安全暴露在風險當中。
抽查六都 違法比率逾三成
靖娟執行長林月琴指出，台灣近五年補習班成長一千二百家，幼兒園卻減三○一家，家長恐把托幼需求轉到補習班，但管制已出包，靖娟三、四月查訪六都一七三家補習班，竟有六十六家違法經營幼兒園，有全日托幼課表、菜單等鐵證，質疑政府比民間還不會稽查；其中北市違法比率七成二最高，其次新北市四成二。
罰緩金額低 業者不痛不癢
林月琴說，補習業違規轉作托幼有極大風險，包括師資沒列管、無明定生師比、無學生保險，開班在地下室或逾四樓不利幼兒逃生等，各縣市稽查不力，抓到違法的罰鍰也僅六萬到卅萬元，對於營收動輒百萬、千萬元的業者不痛不癢，只能呼籲家長自保，需查立案登記、注意樓層、提供保險資料等。
家長Angel昨哭訴受害經驗，孩子受傷才知送到無照補習班幼兒園，業者還無預警關閉，政府沒好好管制，「小孩該怎麼辦？」遭遇幼兒園違法超收的家長黃太太也痛批：「孩子不分藍綠，政府何時才要重視？」
教部︰督促縣市加強稽查
教育部終身教育司科長蔣鎮宇說，近年已加強短期補習班管理準則，補習班不得經營非屬短期補習教育的業務，欲收幼兒全日上課，應申請幼兒園立案，違法可罰六萬至三十萬元，嚴重者則可撤銷立案。但是補習業屬地方管轄，將督促縣市加強稽查，列入中央補助款考核項目，也會調整法制及執法面加強管理。
北市教育局昨則表示，北市立案補習班二六一○家，其中招收十二歲以下學童有三四二家，二月曾稽查，發現有卅一家擅自擴大班舍，違規經營課後輔導十四家、另有三家違規經營幼兒教保服務，均已開罰或要求停業。近期會再擴大稽查並研議增派人力，另外，日前實施的補習班「實名制」，也會在三個月內全面清查。
教育局並說，已多次與靖娟等兒福團體商議，將請教育部修法，更明文規範包括補習班招收十二歲以下學童、幼兒授課及容留時間、設置樓層及標準等，需徹底杜絕業者設補習班，卻變相從事幼教或課後照顧等投機行為。
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標題：北市72%補習班 違法經營幼兒園
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