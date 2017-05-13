補教師實名制 北市即起實施

2017-05-13

可在旁加註化名 但課表與招生需用真名

〔記者蔡亞樺、翁聿煌、林欣漢、陳昀、蔡淑媛、劉婉君、蔡文居、洪定宏、吳柏軒／綜合報導〕補習班恐隱藏不適任教師，北市教育局昨宣布，即日起嚴格要求補習班揭露教師真名，但可在旁加註化名。教育局科長穆慧儀表示，招牌若採立案的名稱，不需要更改，但課表、招生文宣則需以補教老師真名招生，要求業者於三個月內改善，不改最重可處停止招生。

教育部終身教育司司長黃月麗表示，日前跟全國各地教育局處開會後已達成共識，要求補習業者揭露教師名字，兩週內清查業者的教職員工名冊，並比對現有的不適任教師系統，釐清是否有學校不適任教師跑到補習班。

教育部表示，未來著重在補習及進修教育法修正草案，將加強補教人員的規範，性騷擾、性侵害事件發生時，業者要有通報責任與未通報罰則，但修法仍待立院三讀通過。

多縣市跟進 高市盼教部儘速修法

新北市教育局表示，已於五日宣布採取實名制；桃園市教育局也已要求各補習班登載老師的真實姓名，旁邊加註別名。基隆、台中昨也跟進。台南市教育局長陳修平表示：「我們已經在做了！」高市教育局則表示，目前無法源強制約束，希望教育部儘速修法。

北市補教協會總幹事張浩然說，實名制變動非常大，包括招生文宣、招牌等，希望北市府再多給點緩衝時間，不要因部分個人行為，抹滅全體的努力。

陳姓補教業者說，學生、家長有義務知道老師真實身分，但透過實名制，並無法遏止所謂狼師再現，就像學校老師也是真名，但每年學生被性騷擾、性侵害案件還是會發生。

另外，張浩然提到，教育單位要求補習班老師與員工提具良民證，各縣市申請作業大塞車，包括台北、台中、高雄等，許多人都在排隊。