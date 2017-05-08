《愛肝加油站》肝癌能不能手術 要看碘氰綠試驗評估

2017-05-08

文／許金川

Q：我的媽媽日前因身體不適到醫院檢查，意外發現有一顆2.3公分的肝癌，而且有肝硬化。原本預定要手術切除腫瘤，但入院做了一項「碘氰綠試驗」評估後，發現媽媽的肝臟功能不是很理想，不能開刀。

但醫師又說媽媽其他肝功能檢查結果都是正常的，為什麼會這樣？如果不能開刀，那還能做什麼治療？

A：肝癌患者如果要手術切除腫瘤，通常入院後會做一項「碘氰綠滯留試驗（ICG test）」。

「碘氰綠」是一種用來診斷肝臟循環機能的藥物，注入人體後，主要由肝臟代謝處理，在注入15及20分鐘後，抽血檢測血中殘存的ICG百分比，做為肝臟功能的評估。

一旦肝臟功能不良、代謝功能變差，此百分比就會上升，臨床上會依此做為肝臟可承受多大切除範圍的參考。

因此，你的母親原本要手術切除腫瘤，入院後做了此項試驗，應該是試驗的結果顯示，肝臟代謝功能不佳，擔心術後殘餘的肝臟無法負荷，所以無法開刀。

至於其他肝功能檢查項目包括：白蛋白、凝血時間、黃疸數值等，只要病患的肝硬化還在初期階段，應該都還是正常的。

對於ICG試驗結果不佳、不適合手術的病患，只要其他肝臟功能正常，其實可考慮電燒治療。

電燒治療對於3公分以下的小型肝癌，成效大多相當不錯，但有時如果腫瘤剛好長在膽囊或大血管旁邊，也不適合做電燒，此時就只能選擇動脈栓塞治療了！

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

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