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台灣藍鵲襲人 民眾回擊恐觸法

2017-05-05

〔記者黃建豪／台北報導〕「國寶」台灣藍鵲正處繁殖期，會以翅膀揮擊路人。北市動物保護處指出，日前接獲通報，士林區的鄰里公園與中山區忠烈祠各發生一起台灣藍鵲飛撲路人或遊客案件，有民眾疑似不堪其擾，持ＢＢ槍回擊，動保處提醒，回擊舉動恐觸犯野生動物保育法，可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科六萬元以上、卅萬元以下罰金。

動保處說明，士林區有民眾被台灣藍鵲攻擊後，持ＢＢ槍回擊，被目擊民眾告知里幹事，並通報動保處，多次派員到現場沒發現嫌疑人，現階段先在案發地點周邊張貼告示，呼籲民眾不要有攻擊行為。

動保處指出，攻擊台灣藍鵲的舉動，可能會觸犯騷擾、虐待野生動物規定，依野生動物保育法處一年以下有期徒刑、拘役或併科六萬元以上、卅萬元以下罰金；若因此造成保育類野生動物死亡，可處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以上、五十萬元以下罰金。

動保處說，台灣藍鵲正處繁殖期，因護巢本能，才會以翅膀揮擊、驅離行人或遊客，但藍鵲寶寶再三至四週就會跟隨鳥爸爸、鳥媽媽離巢，呼籲市民與遊客用短暫的忍耐換取優質的生態環境。

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  • 台北市士林區與中山區近日發生台灣藍鵲襲人事件。（台北市動保處提供）

    台北市士林區與中山區近日發生台灣藍鵲襲人事件。（台北市動保處提供）

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