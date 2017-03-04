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消基會：機捷5大缺失 搭乘誘因不大

2017-03-04

〔記者吳欣恬、鄭瑋奇、謝武雄／綜合報導〕桃園國際機場捷運前天開通，消基會日前參與團體試乘，昨天提出五大問題建議機捷改善，包括機捷入口指引不清楚、列車與月台間隙過大、禁止飲食標示不清楚、未見視障導盲設施等。

轉乘問題 桃捷：接駁公車達170條

桃園大眾捷運公司統計首日運量，有五萬二千多人次，與免費自由試乘平均日運量八萬人次相比，約只六成左右。消基會董事長游開雄指出，目前機捷台北到桃園機場的票價一律一百六十元，但直達車和普通車應拆開計算，普通車票價降至一百至一百廿元較為合理，且應比照北捷模式，轉乘北捷可累計里程享轉乘優惠，並進行沿線車站和公車接駁、轉乘的整合，增加搭乘誘因。

普通車降價？ 桃捷︰票櫃閘門難辨識

桃園大眾捷運公司昨天逐一回應，表示直達車、普通車沒有區別票價，主因是票櫃閘門無法辨識，實施人工查票反會衍生糾紛，因此提供通勤族多項長期優惠票價方案。

桃捷公司強調，國外旅客搭乘機場捷運的比例不低，容易因語言溝通問題發生困擾，影響服務品質，且國內包含高鐵和台鐵，無論是快車或站站停的慢車也都採取單一票價方式。

游開雄也認為，台北車站一樓至機捷入口的指引不清楚、機捷站內及月台候車處未見「視障導盲設施」，也沒有轉乘、接駁的路線指引大圖標示。

不過，桃捷公司表示，試營運期間多次邀請各社福機構團體搭乘，試用機捷車站的無障礙設施，獲得九十分的評價。

消基會另質疑機捷車廂與月台的縫隙寬度比北捷、高捷多了三公分，達七公分，且有高低落差，有安全疑慮；桃捷公司則說明，這是為了避免電聯車廂在行進間碰撞車站結構。

至於轉乘問題，桃園市與新北市境內機捷沿線車站，已提高到一七○條接駁公車路線，會視需求再調整。

桃捷公司董事長劉坤億表示，轉乘優惠採取公車轉捷運、捷運轉公車雙向優惠，在第二段優惠八元，對民眾比較有誘因。

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