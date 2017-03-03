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棒球主審、倒店達人 10大女傑

2017-03-03

〔記者楊綿傑／台北報導〕熱中創業但屢創屢敗的「倒店達人」李威辰、國軍憲兵部隊首位機車連女排長張書毓，以及台灣首位女性國際級棒球裁判劉柏君，昨都獲選十大傑出女青年。

憲兵機車連女排長也獲選

十大傑出女青年是全國唯一以女青年為主的獎項，只表揚廿至四十歲的傑出女性，已有五十多年歷史，又名「金鳳獎」。這次獲選者包含護理類林瑞萍、學術研究類林筑蘋、戲劇類凌嘉臨、創業經濟生產類李威辰、軍中類張書毓、司法類鄧巧羚、消防類王妙如、科技發明類林筱玫、體育類劉柏君、醫學類黃嫆茹等十人。

號稱「倒店達人」的李威辰，由外婆撫養長大，生活並不好過，因此有了創業的念頭，不過創業過程不順遂、屢屢失敗。但她沒有放棄，二○○五年以僅剩兩萬元開發出極具特色的辣椒餅乾及辣椒冰淇淋，打開市場，從不斷倒店到最後獲得微型創業獎表揚，毅力過人。

軍中類得主張書毓目前是衛戍總統官邸的憲兵二○二指揮部第三三二營第三連連長，陸軍官校畢業後，由軍方安排到美國西點及維吉尼亞等著名軍校遊學參訪，後來甄選入憲兵機車連，面對重達三六六公斤的大型重機，也完全難不倒她。她曾自嘲說，有時候推車推得比較慢，還要大家等她；不過部隊長官肯定她總是能標齊對正，滿是讚許。

勵馨基金會新北物資中心專案經理劉柏君曾在美國職棒大聯盟受訓，是台灣首位國際級棒球女裁判、國家Ａ級裁判，經常前往美國、澳洲、香港執法，成為女性投入運動的典範之一。

現任高雄市政府消防局分隊長的王妙如，在消防與救護領域服務近十六年，總是以人命救助為優先，深入火場積極搶救，防止擴大延燒，貢獻卓著。

今年廿七歲的國光劇團演員凌嘉臨，則因熱中保存與推廣京劇和崑劇而獲獎。

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  • 檢察官鄧巧羚（右）堅守國家公益代表人角色，維護司法信譽。（資料照）

    檢察官鄧巧羚（右）堅守國家公益代表人角色，維護司法信譽。（資料照）

  • 國光劇團演員凌嘉臨。（資料照）

    國光劇團演員凌嘉臨。（資料照）

  • 國軍憲兵部隊首位機車連女排長張書毓。（資料照）

    國軍憲兵部隊首位機車連女排長張書毓。（資料照）

  • 號稱「倒店達人」的李威辰，創業屢敗屢戰。（資料照）

    號稱「倒店達人」的李威辰，創業屢敗屢戰。（資料照）

  • 台灣首位女性國際級棒球裁判劉柏君。（資料照）

    台灣首位女性國際級棒球裁判劉柏君。（資料照）

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相關關鍵字： 10大女傑 倒店達人 十大傑出女青年 巾幗英雄 棒球女主審
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標題：棒球主審、倒店達人 10大女傑


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