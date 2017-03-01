陰囊痛、有如滿袋蚯蚓 精索靜脈曲張作怪
2017-03-01
記者蔡淑媛／台中報導
精索靜脈曲張小心不孕！一名19歲在工廠上班的年輕人，一年來只要中午過後就下腹陣陣悶痛，難以工作，就醫腸胃道也無疾病，被老闆罵是偷懶裝病，後來連陰囊也痛，才發現是精索靜脈曲張，陰囊已經像裝滿蚯蚓的袋子，而後進行顯微手術切除脹大曲張的靜脈，才恢復正常，洗刷清白。另一個30歲男子則因無症狀，被女友發現陰囊異常時，已經睪丸萎縮。
亞大附醫男性性功能中心主任、中國附醫泌尿科醫師邱鴻傑指出，男性有15%到20%會出現不同程度的精索靜脈曲張，而好發於年輕人，這是陰囊內的靜脈因體質構造不良，加上回流不順，造成擴張、彎曲，陰囊就像一包裝滿蚯蚓的蟲袋，造成陰囊或下腹反覆疼痛，嚴重會影響精子品質、數量，甚至睪丸萎縮、不孕。
邱鴻傑說，精索是自腹股溝環到睪丸的索狀結構，由輸精管、睪丸動脈、蔓狀靜脈叢、神經等組成，尤其左側靜脈往上回流接腎靜脈幾乎呈現垂直角度，有80%的精索靜脈曲張都發生在左側陰囊，當久走、久站或久坐時，陰囊有下墜感、脹痛，或下腹悶痛，平躺休息後可緩解，但多數人無症狀。
這名年輕工人中午過後就下腹、陰囊悶痛，回家後躺床休息後就緩解，被老闆誤會裝病不工作，今年1月就診時已是嚴重的精索靜脈曲張，經顯微手術在腹股溝開一個不到2公分傷口，將脹成2、3倍大的小靜脈切除，隔天出院，也未再復發。
但另名30歲的男子罹患精索靜脈曲張，沒有症狀，直到女友發現他陰囊像蟲袋而就醫，已經單側睪丸萎縮不孕。邱鴻傑提醒，精索靜脈曲張也是不孕原因之一，如果發現陰囊出現異狀及其下腹反覆出現下墜感陣痛或脹痛，就要及早就醫，大多能以保守或藥物治療追蹤，如果疼痛影響生活或不孕，就建議手術。
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