醫療保健》腳板常抽筋、走路易痠痛 小心靜脈曲張！
2017-02-21 10:56
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣75歲陳姓老農，近2個月來晚上睡覺，腳底板經常抽筋，步行一下子，雙腿就會痠痛，甚至腳上不慎弄到一個小傷口，就流血不止。老農緊張就醫，醫師發現，他因長期務農，造成雙腳產生靜脈曲張及併發症，經醫師施行雷射閉鎖手術後，老農的狀況有大幅改善。
大千綜合醫院心臟外科醫師李俊毅表示，靜脈曲張是常聽聞的疾病，但因開始發生時不會有任何不適，只是腳上血管變得較明顯，多數患者常不留意，直到雙腳外觀布滿深藍色血管，或產生雙腳容易痠痛、抽筋次數頻繁、腳上傷口流血不止等狀況時，才驚覺事態嚴重。
李俊毅指出，造成靜脈曲張發生的原因，主要是靜脈循環不良，包含長期負重、長時間站立或蹲坐，另，腹內腫瘤及心臟疾病都是影響因素。
對於已形成的靜脈曲張，藥物僅能提供有限的成果，手術是目前唯一可根除的方式，李俊毅說，但過去的傳統手術傷口大，且術後有比較強烈的疼痛感；現今微創手術可使用雷射處理，傷口小、疼痛感也降低許多。
想預防靜脈曲張發生，李俊毅表示，不要維持同一個姿勢太久，約20到30分鐘就需換個姿勢；工作上要長時間站立者，除了定時坐下休息，一雙好的彈性襪也有助預防；對於腹內有壓力來源的病友，則要記得定期腹腔檢查及治療，以減少腹壓。
李俊毅提醒，靜脈曲張雖不會造成立即性的生命威脅，但若影響外觀甚產生併發症時，記得要就醫處理，才不致影響生活品質。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 這時尚好狂！台灣學生文化、作業簿登倫敦時裝週
- 年薪200萬 送博後到南加大
- 華航班機蒙皮受損 300多人延誤5小時
- 屏東竹田地區明徵才活動 釋出289個職缺
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 三汰-KY子公司賣給美商
- 老公跟錢有仇為哪樁？孫翠鳳傾家蕩產做好戲
- 上班一族徵文─360行工作照
- 高空彈跳 投縣要求保極限運動險
- 改革接連啟動 小英民調止跌
- 宋青陽亞冬運 「滑」到第9
- 拆人行道 洋仔厝溪北岸設機車道
- 考慮選台北或台南？朱立倫被爆下一步...
- 印度空污嚴重 我國官員投書：台灣技術可解決
- 紐西蘭幸福企業 全年休假無上限
- 家族碾米生財 百年米輪見證歷史
- 被「紅色閃電」電到 台灣隊首戰「投」降
- 盜伐市價14萬牛樟 重罰148萬
- 法操》被警方沒收的藍寶堅尼，為什麼只能銷毀呢？
- 國軍掛「團體臂章」急喊卡 國防部又挨轟
- IS份子自揭殺500人、姦200女 「這很平常」
- 全球武器交易熱 創冷戰後新高
- 東商桃花心枯木 插翅重生
- 台南民宅失火 4人一度受困幸被即時救出
- 新血趕不上退休 花蓮寄養家庭恐不足
- 大姐頭吸收小弟幫忙販毒 三重警破獲毒窟
- 美副總統訪歐盟總部 歐盟秀「51星」美國旗
- 安倍內閣支持率 飆到六成六
- 學者陳翠蓮新書 從戰後美中體制重構228
- 劉奕兒淚別高鳴阿公 陳珮騏以義孫女叩首
- 國民黨魁選戰》郝龍斌成立競選辦 吳敦義稱團隊準備好了
- 民調狂勝八路軍？ 柯P：別問這個啦
- 狠甩小布5個月 裘莉哽咽談婚變︰我們永遠都是一家人
- 張學友鬆口明年再攻北高 賣力唱跳扭傷腳
- 大山象樂食藝 養生功夫菜
- 醋男鬥氣 削掉前女友新歡頭皮
- 被指定辦2019燈會 屏東縣府錯愕
- 宋智孝露黑Bra秀美腿 自爆「當女演員讓我手腳蜷縮」
- 台灣首度 單場音樂會獻全本普羅高菲夫
- 連朴槿惠都愛用 南韓最辣健身教練
- 躲字母哥「顏扣」 柯瑞趴倒耍寶
- 鐵路高架沿線地下道 107年陸續填平
- 6歲男童青筋炸裂 網瘋傳：根本是李小龍投胎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：醫療保健》腳板常抽筋、走路易痠痛 小心靜脈曲張！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分