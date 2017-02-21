醫療保健》腳板常抽筋、走路易痠痛 小心靜脈曲張！

2017-02-21 10:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣75歲陳姓老農，近2個月來晚上睡覺，腳底板經常抽筋，步行一下子，雙腿就會痠痛，甚至腳上不慎弄到一個小傷口，就流血不止。老農緊張就醫，醫師發現，他因長期務農，造成雙腳產生靜脈曲張及併發症，經醫師施行雷射閉鎖手術後，老農的狀況有大幅改善。

大千綜合醫院心臟外科醫師李俊毅表示，靜脈曲張是常聽聞的疾病，但因開始發生時不會有任何不適，只是腳上血管變得較明顯，多數患者常不留意，直到雙腳外觀布滿深藍色血管，或產生雙腳容易痠痛、抽筋次數頻繁、腳上傷口流血不止等狀況時，才驚覺事態嚴重。

李俊毅指出，造成靜脈曲張發生的原因，主要是靜脈循環不良，包含長期負重、長時間站立或蹲坐，另，腹內腫瘤及心臟疾病都是影響因素。

對於已形成的靜脈曲張，藥物僅能提供有限的成果，手術是目前唯一可根除的方式，李俊毅說，但過去的傳統手術傷口大，且術後有比較強烈的疼痛感；現今微創手術可使用雷射處理，傷口小、疼痛感也降低許多。

想預防靜脈曲張發生，李俊毅表示，不要維持同一個姿勢太久，約20到30分鐘就需換個姿勢；工作上要長時間站立者，除了定時坐下休息，一雙好的彈性襪也有助預防；對於腹內有壓力來源的病友，則要記得定期腹腔檢查及治療，以減少腹壓。

李俊毅提醒，靜脈曲張雖不會造成立即性的生命威脅，但若影響外觀甚產生併發症時，記得要就醫處理，才不致影響生活品質。