社福外勞增近1.3萬人 11年新高
2017-02-27
根據勞動部統計，至去年年底，在台工作的外籍勞工共有62萬4768人，不但較104年同期增加3萬7278人，其中社福外勞上升1萬2935人，增幅更是近11年來新高。勞動部表示，外勞人數上升是歷年的趨勢，但去年社福外勞大幅度增加是否與85歲以上老人只要輕度失能就可聘僱外籍看護工政策有關（截至去年底，約有3.5萬人符合資格），還需另外分析。
台大國發所副教授辛炳隆認為，政策仍是影響社福外勞人數上升原因。他表示，從數據分析，增加的1.3萬名社福外勞中，超過9成都是家庭看護工，因此應該和鬆綁85歲以上老人進用看護工的措施有關。他並建議，應該視社會現況轉變，適度檢討該政策。（記者吳柏緯）
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