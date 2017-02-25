連開16小時腦溢血 司機疑過勞死

2017-02-25

〔記者楊政郡、蘇金鳳／台中報導〕台中捷順客運司機鄭志明，去年十一月十二日工作十六小時之後，昏迷在駕駛座上，十四天之後過世。台中市職業大客車駕駛自救會、物流業勞動權益自救會與鄭志明家屬，在台中地檢署前設堂弔祭鄭志明百日。家屬下跪聲援檢方偵辦犯罪，也呼籲政府應制定「最高工時」，保障第一線勞工。

昨百日 家屬籲政府制定最高工時

鄭志明的弟弟鄭志強帶著大哥的女兒下跪，呼籲「希望我們的政府能夠好好重視職安，真的不希望再有這樣的事情發生了。」勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心主任朱金龍回應表示，已認定鄭志明是職災死亡，但捷順沒有違反勞基法，而是鄭志明之前任職五年餘的台中客運工時有超時現象，已移交給市府勞工局。

自救會說明，去年十一月十二日凌晨，鄭志明正常打卡上班，晚間九時回到公司，當天工作十六小時，車才停入停車場門口還未熄火，就昏迷在駕駛座上，出現腦溢血、流鼻血情形，送醫後廿六日不治，得年四十七歲。

捷順認定鄭志明並非過勞死，給予一萬慰問金，出殯後以一般員工死亡給付廿萬撫卹金。不滿的家屬四處陳情，並控告捷順及台中客運有業務過失致死，以及違反勞基法長期超時工作之虞。他們提供鄭長期的上班簽到班表，要求兩公司要為長期虐待勞工付出代價。

朱金龍說，鄭志明在捷順公司只工作二、三個月，調查後未發現違反勞基法，但在台中客運有工作超時現象，某個月內有十八天超時工作達十二小時，另有一個月加班達一三九小時。中心將調查報告送給專業醫師認定，傾向是「職業促發」。勞委會今年元月認定鄭志明是職業災害，業者違反勞基法的部份已移交給勞工局。台中勞工局長黃荷婷表示，會依法處分台中客運，不排除以最高卅萬額度開罰。