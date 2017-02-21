聘校安取代教官 61校申請補助

2017-02-21

〔記者張議晨、吳柏軒／台北報導〕全國教官將於四年後全面退出校園，且退伍後缺額「遇缺不補」，教育部改以「創新人力方案」改聘校安人員取代，每一個教官名額一年補助學校八十萬元。私立高中職由教部補助，公立學校原則上以校方人事經費支應。統計今年全國已有六十一校申請，共補助五千七百多萬元。

一教官名額 一年補助80萬

其中，北市包括私立華興中學、泰北高中在內的八所學校，因校內教官退伍或早有缺額，已向教育部遞件。北市教育局估計，北市明年將有一成、約卅多名教官退伍，若未來各校有教官需求，僅能自他校申請人力請調，或是自聘校安人員。

因校安人員適用勞基法，有單週四十小時工時規定，不像教官從早到晚全包的「責任制」，超過工時需依法給予加班費，有私立學校估算，至少需額外為校安人員保留廿五％加班費。

至於教官「管教」學生的功能會不會消失？教育局表示，校安人員還需經過教育部專業訓練，局內也已成立專案小組，會針對創新人力方案每月檢討，「讓教官功能延續到每位校安人員身上」。

不過，因課綱仍有全民國防教育，如華興中學僅一位教官，該員還將於三月初退伍，華興將遭遇沒教官授課的窘境，只能請他校支援解決。台北市教育局軍訓室代理主任曹守全表示，國防教育必修課程需由教官授課，若校內無教官可上課，應由別校教官「兼課」開課，至於選修部分，只要是合格教師都可上課。

優先補助私校 公校自付

泰北高中校長陳建佑則說，校內今年申請二名校安人員，但目前教育部招訓創新人力只有約二百名，且如果校安人員「寧選大學也不要去高中」，恐會出現找不到校安人才困擾。

國教署統計，高中職校園教官在職者還有二千三百多人，而目前缺額約四百多名。

至於國立高中職的教官何去何從？國教署學務校安組長楊國隆說，牽涉到員額轉換問題，需經行政院人事行政總處等單位決議，才能確定如何轉換。