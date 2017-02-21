周比蒼拒付喪葬費 還嗆家屬「騙子」

2017-02-21

原同意支付15萬喪葬費用 昨又變卦

〔記者陳紜甄／台北報導〕國道五號車禍，卅三位罹難者喪葬費二度跳票！蝶戀花旅行社創辦人周比蒼原同意支付家屬約十五萬的喪葬費用，但昨天又否認，並痛罵自治會家屬代表陳先生「雜碎」、「騙子」！陳先生則公布二月十八日內部協調會影片，影片中，周比蒼同意支付喪葬費用，以此資料公開打臉周。

家屬代表公布影片 痛批第二次跳票

根據陳先生公布十八日周比蒼與家屬協調治喪費用的影片，周比蒼表示，家屬只要將收據交給台灣仁本審查，家屬費用是否合理，「只要仁本答應，我統統付，因為他們內行」。陳先生表示，這是周比蒼首度向家屬承諾願意支付治喪費用，並提供蝶戀花聯繫窗口的手機給家屬。他並說，觀光局與旅行公會當天皆有派人出席協調會，影片可以為證。

然而，十九日早上，台灣仁本卻說未收到喪葬費代墊消息，並還要家屬跟周討錢；陳不滿地說，至今還未討論到賠款，且蝶戀花窗口關機，感覺是「人前說一套，人後做一套」，質疑周跳票。當日中午，陳先生再度問前來靈堂致意的周，周簡短回應：「同意。」沒想到，昨日周比蒼又變卦，陳痛批：「這是第二次跳票！」

周比蒼昨接受媒體採訪時回應：「我答應十五萬？沒有這個事，聽那些人在胡說八道，我也無所謂，死豬不怕熱水燙，有話法院講。」周還罵陳先生是「想多訛一點錢」，「他根本就是騙子、雜碎」！因此，陳先生把十八日的影片公布給各大媒體。

台灣仁本表示，國道五號車禍發生後不久，周比蒼向他們說，一位罹難者支付五萬元的治喪費用，因此會按照此費用向蝶戀花請款。至於部分家屬額外另要求增加的治喪費用，並不清楚家屬持收據向周請款，是否會兌現？