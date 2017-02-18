台灣燈會吸人潮 高鐵彰化站載客量也「翻身」

2017-02-18

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣燈會今年在雲林虎尾舉辦，由於主燈區緊鄰雲林高鐵站，鄰近的彰化縣具地利之便，每天從彰化高鐵加開專車到雲林，自由座只要一○五元，半票五十元，不到十分鐘即可抵達，讓彰化民眾趨之若鶩，而這也讓彰化高鐵站載客量創新高，停車場更是一位難求，私人停車場還趁勢漲價，從一次一百元漲到一三○元。

彰化高鐵站在全線高鐵站中的載客量總是敬陪末座，平日載客量僅一六○○人次，假日也僅五、六千人次，但上週十一日雲林燈會開幕時，假日載客量大增，來到一萬兩千人次，平日也衝到近五千人次，人潮暴增。

高鐵專員周淑娟表示，彰化高鐵站到雲林站只要九分鐘，吸引很多遊客搭乘，加上燈會周邊進行交通管制，彰化民眾擔心停車不便，選擇把車停在站區內的停車場再前往，四八四個停車位每日客滿，締造了連春節期間都難得一見的景象。

周淑娟說，因應燈會期間，高鐵特別加開三十八班列車載運，其中有三十四班是全車自由座，不少民眾認為只要站一下就到，都選擇自由座搭乘，為紓解散場人潮，高鐵另在雲林增加臨時加班車，燈會結束前還有一個週末，預計載客量會再創新高。

來自二水的鄭姓縣民說，與家人搭高鐵去看花燈，平日空蕩蕩的停車位竟然沒空位，就連周邊的小路、人行道上都停滿違規車輛，站區外的停車場也趁勢調漲到一三○元，覺得很扯，也只能說燈會魅力太吸引人。