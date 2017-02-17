母親打官司無助 詹佳欣立志當律師

2017-02-17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕來自單親家庭的台中女中弱勢生詹佳欣，高中沒補習，靠自己求學，學測拚出七十級分，因從小看到是外配的母親打離婚官司時，歷經煎熬與無助，最後放棄財產分配權，才成功爭取到她的監護權，讓她印象深刻，立志當律師，盼未來幫社會底層的人打官司。

詹佳欣的母親十餘年前從中國湖南嫁來台灣，讀幼稚園時曾有鄰居直叫「大陸妹」，當時雖還不懂是被歧視，伶牙俐齒的她就會回說「你才是台灣阿伯」，讓鄰居刮目相看。

國小時雙親離婚，單親媽媽帶著她自力更生，管宿舍、幫打雜，每個月收入二萬到三萬元，詹佳欣也爭氣，高中考進台中女中，學校得知她的經濟壓力，提供綠苑暖流獎學金，每月補助三千元。她想拚台大法律系，未來當律師幫社會底層的人。