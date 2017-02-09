新科技部長：挑選人才吸取矽谷經驗

2017-02-09

〔記者吳柏緯／台北報導〕科技部昨舉行新舊任部長交接，由教育部轉戰科技部的新部長陳良基上任後首先宣示，為落實科技人才培育並將國外的研發創新能量導入台灣，今年預計送五十名博士前往美國矽谷，與當地的先進產業與新創公司一起工作學習，藉此讓台灣人才有發揮舞台，未來返國後能將所學與台灣產業結合。

先派50名博士赴美學習

此外，配合政府的五加二產業創新計畫，陳良基表示，未來將在科技部推動的產學大小聯盟基礎上，選出具指標性的創新產業，希望未來每年可至少從中推出五到十件的創新產業。

陳良基表示，科技部制定科技政策不只是針對學校，如何連結產業與學界也是一大挑戰，而且「科技無國界」，競爭者來自四面八方，如何帶領台灣向前走，是科技部的責任。

「不創新，就等著被淘汰。」陳良基引述管理學大師彼得杜拉克的名言，強調科技創新腳步不能停下來。他說，台灣科技產業雖然走在世界前端，但目前已達研究極限，然而在學界仍有很多創新的研究成果可突破業界困境，因此科技部將扮演推進技術的角色，將學界能量導入業界。也希望能夠借鏡國外的經驗，為台灣科技創新注入活水，因此希望今年至少能建立五個國際產學聯盟在台灣深耕。

陳良基也希望台灣的人才培育能主動出擊與國際連結；他說明，目前台灣每年約培育五千名博士，其中約有兩千人屬於就業導向，未來規劃能從中選任未滿四十歲的優秀人才，到美國矽谷與當地新創公司、先進產業團隊共同工作、學習並且「嘗試失敗」，吸取矽谷經驗。規劃今年先選派五十名博士赴矽谷進行半年至一年交流，未來希望逐步增至每年一百至兩百人。