林默娘花燈眼無神 漫畫家重彩妝

2017-02-04

〔記者何世昌／台北報導〕台北燈節今晚在西門町紅樓廣場登場，預計元宵節當天將封街舉辦花車大遊行，並以漫畫家韋宗成的作品《冥戰錄》主角「萌版林默娘」為原型，設計花燈。但萌版林默娘花燈亮相後，卻被網友、粉絲批評「邪神化」，就連漫畫家韋宗成看到成品，也「眼神死」，昨天他還趕到西門町為林默娘重新上妝。

台北燈節今起至本月十二日於西門町登場，韋宗成將個人作品《冥戰錄》的女主角「林默娘」授權廠商製作出高達八公尺、寬達五公尺的造型花車，參與「西城嘉年華大遊行」，花車前天亮相，北市府還安排副市長陳景峻、韋宗成為花車點睛。

豈料，有漫迷認為，花車與原著差異甚巨，譏諷「竟然被搞成邪神像了」、「這臉做得有點驚悚」、「眼睛好像被塞彈珠」、「見鬼啦！」韋宗成雖未參與製作，但也在臉書轉貼照片，自嘲「在台灣邪神史上佔有一席之地」，並在貼文下方留言：「當下還滿想爬上去畫的（汗）。」北市觀傳局昨趕緊邀韋宗成指導廠商，重新上妝。

《冥戰錄》在台灣漫畫界深受歡迎、動漫角色熱門投票更是居冠，韋宗成昨手持角色的ＣＧ圖，解說花車成品與原著的差異之處，他說：「眼睛是角色的靈魂，花車成品的眼睛比較圓、鼻子則過於堅挺。」

在韋宗成指導下，廠商以白漆將眼睛覆蓋，運用膚色漆料，全臉塗上厚厚一層「遮瑕霜」，民眾戲稱：「色號差很大！」韋說，待漆料乾後，會為林默娘全臉重新上妝。

觀傳局長簡余晏表示，因為尊重作者意見，所以邀請韋宗成親自操刀，還指北市府真正壓力來源並非「鄉民」，而是宗教界不滿媽祖以動漫方式呈現。韋表示，創作角色之初，曾與多間天后宮討論，廟方多認同以「純潔小女孩形象來設計角色」。