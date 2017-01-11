116×11公分 史上最大支！海關查獲走私象牙 從北京買來的
2017-01-11
〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場海關查獲桃機開站以來最「大」的象牙走私案，象牙長度達一百一十六公分，直徑有十一公分，底部明顯的「史垂格線」，經鑑定為現生象之象牙，旅客是在北京購買帶回台灣。
陳姓台灣旅客是在本月九日下午五點卅分搭乘中國國際航空班機由中國北京入境桃園機場，海關Ｘ光檢查發現一託運木箱內有象牙影像，於是進行注檢，木箱打開後，赫然發現是一大支完整象牙 ，測量後長度有一百一十六公分，底部直徑有十一公分，淨重十．二二公斤，幾已打破桃園機場啟用以來查獲所有走私象牙的尺寸。
違反野保法 最重可罰150萬
該旅客是以廿萬人民幣在北京購買，出境時中國海關還告訴他可以帶進台灣，沒想到一到台灣就被海關攔查，全案初步偵結後，依違反野生動物保育法移送桃園調查站偵辦，依法可處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣卅萬元以上一五○萬元以下罰金。
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