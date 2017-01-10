反年金改革退休女校長 被踢爆稱病年休323天
2017-01-10
〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕經常在年金改革抗議現場以下跪等激動方式表達訴求的新竹縣退休國中校長徐慧芯，遭人爆料在去年退休前一年因病連同其他事由，休假長達三百廿三天。徐慧芯說，她請假一切合法，也沒那麼多天，當時校務有教務主任代理，她也不時打電話回學校關心。
徐慧芯因病經常不在學校，引發部分家長不滿，也引來地方民代質疑如何處理校務；但也有教育界人士認為，只要有正當理由請假，那是她的合法權益，縣政府教育處也不能不准。
新竹縣政府表示，從前年八月一日到去年七月卅一日，徐慧芯因為開刀關係，病假和延長病假請了二百七十八天，加上七天事假、卅天休假，總共請假三百一十五天，外傳徐慧芯休了三百廿三天，則是還有七天八小時的出差，但不能算是休假。
爆料者還說，徐慧芯請病假期間，照領近八萬元月薪，年薪近百萬元。請完假後又馬上在去年六月剛滿五十歲時申請退休，再領一筆百萬退休金。徐慧芯則表示，薪水並沒有全領。
徐慧芯：又不是請事假
徐慧芯接受電子媒體採訪，回應是因為車禍傷到膝蓋須開刀，「我請的是病假，不是事假，是去換人工關節，難道要拿著枴杖去上課嗎？」網友抨擊說：「換人工關節要休多久，當別人都沒常識嗎？」
網友譏：自私的活例子
徐慧芯不只大動作抗議年金改革，去年一篇在社群平台瘋傳的「退休女校長單挑女總統」的文章，據說就是徐慧芯的臉書貼文，文中寫著：「如果妳把總統薪水及總統以後的禮遇都捐出來，我就捐出我所有退休金，說到做到！我敢，妳敢嗎？」當時不少公教人士認為是「鐵血直言」；昨天傳聞爆開後，網友評論說：「其實反對改革的，有很多都是因會影響自己的福利而反對…，簡單來說，自私罷了，上面那校長就是一個活生生的例子。」
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