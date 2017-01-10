回扣形式百百款 藥商滿足醫生不只給錢
2017-01-10
〔記者林惠琴／台北報導〕醫改會副執行長朱顯光表示，醫師拿回扣未必只有金錢形式，也有透過贈品、贊助醫師出國進修或參與研討會，甚至轉手將錢捐給醫院基金會等方式，若有空間操作，代表健保署部分藥品核定價可能過高。
朱顯光指出，儘管健保署在核定藥品價格時會進行藥價調查，但資料主要來自藥商、醫院，只要兩方談妥，提供帳面上的資料，再透過其他方式圖利，藥品實際能壓低的空間也就可能被低估，加上健保署調查藥價以最後一手交易價為主，忽略藥品從出廠到經銷商、再到醫院的價差，進而出現核定價較高的情況。
掌握價差 醫改會促設藥品實價登錄
朱顯光表示，目前國外已推動陽光法案，要求藥商財報必須包含提供給醫院、醫師的金錢或非金錢往來內容，例如贊助醫師出國等，但我國在這部分仍欠缺監督，建議衛福部建立藥品實價登錄，掌握從出廠到醫院的價差，並針對藥商提供給醫院、醫師各種形式的回扣，進行專案稽查。
有醫界人士透露，早期署立醫院確實存在不少醫師向藥商索取回扣，除了給錢外，比較保守的就是醫師吃飯、出國進修或參加研討會等由廠商打點，或儘量滿足其他需求，形成錯綜複雜的共生關係。
健保署醫審及藥材組長施如亮說，現在每季都會要求藥商申報提供給醫院的贊助或涉及利益的資訊，藥價調查也由檢調協助釐清真實性，但若要從藥品出廠到醫院的每階段價格都掌控，恐會影響自由市場機制，因此有困難。
衛福部公關室主任劉明勳強調，台東醫院案後，已限定署立、部立醫院院長任期一次三年、僅可連任一次，且金額較大的藥品、醫材採購，由各醫院輪流，較昂貴的大型儀器採買必須報衛福部核准等，以避免再發生弊案。
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